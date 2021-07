Das musst Du beim Grillen in Osnabrücker Parks beachten

Grillen ist auf öffentlichen Grünflächen der Stadt Osnabrück erlaubt – jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen. (Symbolfoto)

imago images/Kirchner-Media

Osnabrück. Sommer, Sonne, grillen: Wer keinen eigenen Garten hat oder bei wem das Grillen auf dem Balkon verboten ist, der kann in Osnabrück auf öffentliche Flächen ausweichen und Grillplätze nutzen. Doch auch dabei müssen Regeln beachtet werden.

In diesem Artikel erfährst Du:Wo das Grillen in der Öffentlichkeit im Osnabrücker Stadtgebiet erlaubt ist.Welche Grill-Regeln es für Parks und andere Grünflächen gibt.Wer nicht zuhause grillen kann oder möchte, der kann in der Stadt Osnabrü