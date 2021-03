Ostergrußkarten waren vor hundert Jahren sehr beliebt. Landläufige Ostersymbole wie Ei, Küken und Baumblüte wurden von den großen Verlagen durch Einfügen lokaler Ansichten auf das örtliche Publikum zugeschnitten.

Ansichtskarte aus der Sammlung Helmut Riecken

Osnabrück. Am Karfreitag vor 100 Jahren waren die evangelischen Kirchen überfüllt. Der Redakteur des „Osnabrücker Tageblatts“ sieht darin einen Beleg dafür, dass „die Christenheit von dem Wert und der Hoheit dieses ihres höchsten Fasttages voll und ganz überzeugt ist“ und dass das Wort vom Kreuz gerade in der gegenwärtigen Notlage des deutschen Volkes für die meisten noch eine Macht bedeute, „dessen Segen unentbehrlich für das Menschenherz ist“.

Oberammergau in OsnabrückDie Anzeigen-Seite am Gründonnerstag wird beherrscht von großformatigen Angeboten der Osnabrücker Fischgeschäfte. An mehreren Abenden geht in der Stadthalle „Das alte Oberammergauer Passionsspiel“ über die Bühne. „U