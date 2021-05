Die Corona-Regeln, die in Stadt und Landkreis Osnabrück gelten, haben Auswirkungen auf viele Lebensbereiche. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. In der Stadt Osnabrück gilt weiterhin die Bundes-Notbremse, im Landkreis sind seit Montag Lockerungen möglich. Was heißt das genau für die Corona-Regeln? Was gilt für Treffen? Was ist mit dem Einzelhandel? Was gilt für vollständig Geimpfte und Genesene? Eine Übersicht.

Die 7-Tage-Inzidenz des Robert-Koch-Instituts (RKI) für das Osnabrücker Stadtgebiet liegt weiterhin über 100, ist zuletzt aber deutlich gesunken. Im Landkreis lag der RKI-Wert fünf Werktage in Folge unter 100. Seit Montag, 10. Mai, gilt des