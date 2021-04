Die Corona-Regeln, die durch die Bundesnotbremse in Stadt und Landkreis Osnabrück gelten, haben Auswirkungen auf viele Lebensbereiche.

Philipp Hülsmann

Osnabrück. In Stadt und Landkreis Osnabrück gilt aktuell die Bundes-Notbremse. Was heißt das genau für die Corona-Regeln? Was gilt für Treffen? Ab wann greift abends die Ausgangssperre? Was ist mit dem Einzelhandel? Eine Übersicht.

Durch die Bundesnotbremse haben sich die Corona-Regeln in Stadt und Landkreis seit dem 24. April 2021 erneut geändert. RKI-WERTE SIND FÜR BUNDES-NOTBREMSE MASSGEBLICH Die RKI-Za