Übersicht: Diese Corona-Regeln gelten aktuell in Stadt und Landkreis Osnabrück

2G-Regel: In einigen Bereichen in Stadt und Landkreis Osnabrück ist seit 24. November der Zugang zu Innenräumen für Geimpfte und Genesene beschränkt. (Symbolfoto)

imago images/BildFunkMV

Osnabrück. In Stadt und Landkreis Osnabrück greift die Warnstufe 1 der Corona-Verordnung. Wo gilt überall die 2G-Regel? Wo besteht weiterhin Maskenpflicht? Was gilt in Schulen und Kitas? Eine Übersicht mit den aktuellen Corona-Regeln.

Die Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen gibt die Regeln vor. Stadt und Landkreis befinden sich – wie alle Landkreise – seit Mittwoch, 24. November, in Warnstufe 1.Für Geimpfte und Genesene gilt folgendes: Die Testpflicht entfällt für