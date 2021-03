Corona-Lagekarte von Niedersachsen

Screenshot NOZ

Osnabrück. 1622 Menschen sind am Sonntag in Stadt und Landkreis Osnabrück mit dem Corona-Virus Sars-CoV-2 infiziert. Das ist der höchste Stand seit dem Ausbruch der Pandemie vor einem Jahr. Bei der 7-Tage-Inzidenz hat die Stadt Osnabrück mit 209,4 am Samstag ein neues Maximum erreicht, das am Sonntag mit einem Wert von 200,9 aber nicht getoppt wurde.

Der bisherige Höchstwert von 1566 zur gleichen Zeit infizierten Menschen in Stadt und Landkreis wurde während der zweiten Infektionswelle am 22. November erreicht. Diese Zahl wurde mit 1571 Infizierten in Osnabrück und im Landkreis schon am