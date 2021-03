Fußgänger bei Verkehrsunfall in Osnabrück schwer verletzt

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug.

NWM-TV

Osnabrück. Am Freitagabend ist ein Fußgänger in der Hügelstraße in Osnabrück von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Nach ersten Angaben der Polizei verlor der Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Er kollidierte daraufhin mit einer Mauer und erfasste den Fußgänger, der dabei schwer