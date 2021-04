In Osnabrück finden weiter inklusive Tanzkurse statt – nur eben per Video

So funktioniert Inklusion online: Charlotte Kreutzner gibt im inklusiven Tanzkurs den Ton an. (Screenshot)

Leonie Plaar

Osnabrück. So einiges ist anders seit Corona, und viele Angebote haben sich ins Internet verlagert. Eins davon ist der inklusive Tanzkurs der Osnabrücker Patsy & Michael Hull Foundation, der seit Januar per Videokonferenz veranstaltet wird.

Über ein Dutzend lachender Gesichter schauen in ihre Webcams, als Tanztrainerin Charlotte Kreutzner die Musik startet. In Wohn- und Kinderzimmern haben sich die Teilnehmer Platz geschaffen, um am inklusiven Online-Tanzkurs teilzunehmen.&nbs