Wann sind alle über 80-Jährigen in der Region Osnabrück gegen Corona geimpft?

Von den über 80-Jährigen in Osnabrück haben bislang insgesamt rund 7000 Menschen eine Erstimpfung erhalten.

Michael Gründel

Osnabrück. Das ambitionierte Etappenziel für das erste Quartal lautete: Alle über 80-Jährigen in der Region Osnabrück sollen bis Ende März ein Impfangebot bekommen. Werden Stadt und Landkreis dieses Ziel erreichen? Wie viele der rund 35.000 über 80-Jährigen in der Region wurden seit Ende 2020 bereits geimpft? Und wieviel Impfstoff erwarten Stadt und Landkreis in den kommenden Wochen?

Die über 80-Jährigen und alle anderen aus der Personengruppe der höchsten Impfpriorität (Personal in Pflegeheimen, auf Intensivstationen, in Notaufnahmen und Rettungsdiensten) werden nach Angaben des Landkreises bis spätestens in der Woche