Der Kreistag fand sich, wie schon 2020, zur Sitzung im Kalkrieser Tagungsraum "Varusschlacht" zusammen. Im großen Sitzungssaal im Kreishaus können die Abstände nicht ordnungsgemäß eingehalten werden.

Varusschlacht-Museum

Kalkriese/Osnabrück. Der Kreiselternrat forderte den Landkreis auf, sich für den Erhalt der Förderschulen Lernen einzusetzen. Im Kreistag wurde nun genau das beschlossen – die Landrätin soll sich in Hannover dafür stark machen.

In einer Umfrage in 80 Grundschulen im Landkreis Osnabrück untersuchte der Kreiselternrat kürzlich, wie zufriedenstellend die Inklusion umgesetzt wird. 56 Schulen beteiligten, am Ende stand ein deutliches Ergebnis: Auf die Frage "Gibt es an