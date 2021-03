Zu wenig Impfstoff für Osnabrück: So bleibt das Impfzentrum über die Osterfeiertage geschlossen.

Michael Gründel

Osnabrück. Die gute Nachricht vorweg: Am Freitag hat der 20.000. Mensch in Osnabrück die erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Die schlechte Nachricht: Es mangelt in den kommenden Tag an Impfstoff, und das bleibt nicht folgenlos.

Das Land habe der Stadt bis zum 6. April lediglich 2170 Dosen für Erst- und 300 Dosen für Zweitimpfungen angekündigt, teilte die Stadt am Freitagnachmittag mit. Zu wenig, die Stadt könnte deutlich mehr verimpfen: bis zu 15.000 Impfungen pro