Projektwoche in Corona-Zeiten? Osnabrücker Grundschule zeigt: Das geht!

Svea (9 J.) bemalt eine Zaunlatte. Unter dem Motto "Miteinander" fand an der Grundschule in Sutthausen eine Projektwoche statt. Unter anderem übten sich die Kinder mit dem Künstler Frank Gillich an der Steinbildhauerei.

Michael Gründel

Osnabrück. Endlich etwas Abwechslung für Sutthauser Grundschüler: In einer Projektwoche haben die Kinder der Klassen 1 bis 4 gebastelt, gemalt oder sich an der Steinhauerei versucht. Tätigkeiten, die aufgrund der Pandemie und dem stattfindenden Wechselunterricht in letzter Zeit deutlich zu kurz kam.

Nach vielen Monaten Homeschooling, eintönigem Unterricht und wenig sozialen Kontakten wurde den Schülern der Grundschule im Osnabrücker Stadtteil Sutthausen nun Abwechselung geboten. Mit einer Projektwoche unter dem Motto "Miteinander" durf