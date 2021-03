Arbeitsagenturen in der Region Osnabrück schließen an Gründonnerstag eher

Die Arbeitsagentur richtet sich für die Feiertage ein (Symbolbild).

Oliver Berg/dpa

Osnabrück. Die Bundesagentur für Arbeit teilt mit, dass sie ihre Standorte in der Region Osnabrück wegen der nahenden Feiertage am Gründonnerstag, 1. April, früher als üblich schließen wird.

Die Vermittler und Berater machen dann bereits um 16 Uhr Feierabend. Betroffen sind alle Standorte in Osnabrück – am Johannistorwall, in der Rheiner Landstraße und auf der Hannoverschen Straße – sowie die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur