Anwohner der Großen Schulstraße in Osnabrück klagen über zu viele Autos

Abschnitt für Abschnitt wird die Große Schulstraße während der kommenden zwei Jahre zur Baustelle. Anwohner befürchten, dass dort anschließend zu schnell gefahren wird. Ob Einengungen die Lösung sind?

Michael Gründel

Osnabrück. Werden die Autos auf der Großen Schulstraße immer mehr und immer schneller? Das jedenfalls glauben Anwohner der Verbindungsstraße in Hellern beobachtet zu haben. Während der kommenden zwei Jahre dürften Baustellen zwar den Verkehr beruhigen – aber was erwartet die Anwohner, wenn die Straße erst einmal neu ist?

Von einem Kreisel an der Rheiner Landstraße führt die Große Schulstraße zur Lengericher Landstraße – im nördlichen Teil vorbei an der Grundschule, der Kita, dem Hort und der Sporthalle des SV Hellern. An der Einmündung zur Kleinen Schulstra