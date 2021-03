Die Corona-Tests sind nur in wenigen Schulen im Osnabrücker angekommen.

dpa/Matthias Bein

Osnabrück. 400.000 Schnelltest-Kits sollten in dieser Woche an Schulen in Niedersachsen ausgeliefert werden. Wie viele sind davon in Schulen im Osnabrücker Raum angekommen?

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte gegenüber dem NDR in dieser Woche erklärt, die Hinweise zur ersten Testwoche vor den Osterferien sollten gewissenhaft ausgewertet werden. Auf viele Erkenntnisse aus Schulen aus der Stadt und de