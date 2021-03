Was im Sommer für den Schlossinnenhof geplant ist

Sie „bespielen“ im Juli und August den schönsten „Freiluftsaal“ der Stadt: (von links) Morgenland-Festivalchef Michael Dreyer und das Cinema-Arthouse Team Yosh Hehmann, Christian Saßnick und Jannah Elfert.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Ein „Hände in die Luft“-Kulturfestival mit Konzerten, Kabarett und Kinderprogramm wie im vergangenen Jahr wird es in diesem Sommer im Schlossinnenhof nicht geben. Stattdessen zieht das Morgenland-Festival in den schönsten Open-Air-Saal der Stadt. Und auch das Cinema-Arthouse plant dort wieder großes Kino.

Während das Morgenland-Festival im Sommer 2020 die Event-Reihe am Schloss noch mit nur einem einzigen Gastspiel unterstützt hat, sollen es im Juli dieses Jahres neun Abende sein, an denen „einfach nur geile Musik“ zu hören sein wird, wie In