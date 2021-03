Containerterminal in Osnabrück wächst in die Höhe

Per Schwertransport wurden die ersten Trägerstücke der Portalkräne für das neue Containerterminal am Osnabrücker Hafen angeliefert.

TBOS/Uwe Lewandowski

Osnabrück. Der Bau des neuen Containerterminals am Osnabrücker Hafen geht voran – und in die Höhe. Per Schwertransport sind die ersten Bauteile der Portalkräne angeliefert worden. Der Aufbau der mehr als vierzig Meter hohen Kräne ist für Mitte April geplant.

"Wir gehen beim Bau der Anlage in die spektakuläre Phase", kommentiert Kristina Rummeld, Geschäftsführerin der Terminalbesitzgesellschaft Osnabrück (TBOS) und somit Bauherrin, den aktuellen Baufortschritt in einer Mitteilung. "Nachdem wir b