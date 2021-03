In niedersächsischen Impfzentren sind jetzt medizinische Masken Pflicht

Achtung Mundschutzpflicht. Nur welcher Mund-Nasen-Schutz soll es sein?

Michael Gründel

Georgsmarienhütte/Wallenhorst. Im Februar waren Impflinge in den Impfzentren des Landes Niedersachsen auch ohne medizinische Maske willkommen. FFP2- oder OP-Masken seien nicht erforderlich, eine Stoffmaske genüge, hieß es aus dem Sozialministerium.

Diese Aussage traf das Ministerium zu einem Zeitpunkt, zu dem in Geschäften und öffentlichen Einrichtungen bereits FFP2- oder OP-Masken Vorschrift waren. In den Impfzentren dagegen, in denen die verwundbarste Risikogruppe der Pandemie zusam