In den vergangenen Tagen meldeten sich laut Angaben der Polizei mehrere Geschädigte, die von einem bereits gehackten Account ihrer Freunde die Bitte erhielten, einen angeblich versehentlich an sie übersandten Sicherheitscode weiterzuleiten.

imago images/Marius Bulling

Osnabrück. Aus aktuellem Anlass warnt die Osnabrücker Polizei vor Hackern, die mit einem Trick versuchen, Nutzerkonten des Kurznachrichtendiensts Whatsapp zu kapern.

In den vergangenen Tagen meldeten sich laut Angaben der Beamten mehrere Geschädigte aus der Region, die von einem Freund per Whatsapp die Bitte erhalten hatten, einen angeblich versehentlich an sie übersandten Sicherheitscode weiterzuleiten