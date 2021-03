Seit vier Tagen in Folge liegt die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Osnabrück jenseits der 100. (Symbolfoto)

Symbolfoto: imago images/Christian Ohde

Osnabrück. Vier Tage in Folge mit einer 7-Tage-Inzidenz jenseits der 100: Ab Samstag erklärt sich auch der Landkreis Osnabrück offiziell zu einer Hochinzidenzkommune.

Das bestätigte ein Sprecher des Landkreises auf Anfrage unserer Redaktion. Am Donnerstagvormittag hatte der Landkreis den Schritt geprüft, doch letztlich war er unausweichlich. Der Landkreis erlasse noch am am heutigen Donnerstag eine entsp