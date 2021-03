Jutta Dreher, die eigentlich mit ihrem Mann die Kneipe Balou betreibt, arbeitet aktuell an der Anmeldung des Impfzentrums in Osnabrück. Eine Umstellung für die Wirtin, die sonst viel Trubel gewohnt ist.

Michael Gründel

Osnabrück. Jutta Dreher steht normalerweise hinter der Theke ihrer Osnabrücker Kneipe Balou. Seit Anfang des Jahres ist die Wirtin nun aber in der Nachbarschaft in der Schlosswallhalle aktiv und nutzt die Zeit des Lockdowns, um an der Anmeldung des Impfzentrums zu helfen.

"Theke ist Theke", sagt Jutta Dreher schmunzelnd, während sie in der Sporthalle hinter einer Plexiglasscheibe steht und Zettel zur Corona-Impfung prüft. Seit der ersten Stunde ist sie im Impfzentrum die Frau an der Anmeldung und empfängt Os