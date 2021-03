Anette Gottlieb (Mitte) ist neue stellvertretende Landrätin und freute sich mit Landrätin Anna Kebschull und dem Kreistagsvorsitzenden Friedrich Meinker über die Wahl.

Landkreis Osnabrück/Uwe Lewandowski

Osnabrück. Anette Gottlieb (CDU) ist die neue stellvertretende Landrätin im Landkreis Osnabrück. Der Kreistag hat die Bad Essenerin am Montag einstimmig gewählt, nachdem Mirco Bredenförder (CDU) sein Mandat im Kreistag niedergelegt hatte. Der 31-jährige Meller zog sich wegen neuer beruflicher Herausforderungen aus der Kommunalpolitik zurück.

Die 50-jährige Sparkassenfachwirtin Anette Gottlieb freute sich in der Sitzung des Kreistags am Montag in Bramsche sichtlich über die Wahl und nahm einen Blumenstrauß von Landrätin Anna Kebschull (Grüne) und vom Kreista