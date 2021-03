"Wir müssen hin zu den Leuten": Die Stadt Osnabrück will einen Schnelltest-Bus in belebte Stadtviertel schicken. Das Foto zeigt einen Bus aus dem thüringischen Landkreis Schmalkalden-Meiningen, wo es das Angebot bereits gibt.

Martin Schutt/dpa

Osnabrück. Viele Infizierte auf wenig Raum: In belebten Osnabrücker Stadtquartieren haben sich in Mehrfamilienhäusern vermehrt Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Um der Lage Herr zu werden, schickt die Stadt einen Bus als mobiles Testzentrum in die Quartiere. Am Donnerstag macht er zum ersten Mal Halt im Schinkel.

Zahlen, die aus der vergangenen Woche stammen, führen das Problem vor Augen: 98 der damals rund 500 positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen in der Stadt lebten an gerade einmal 14 Adressen, berichtet Stadtsprecher Simon Vonstein. We