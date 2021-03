In den kommenden Monaten und Jahren wird auf den Autobahnen in der Region Osnabrück gebaut. (Symbolfoto)

Martin Schutt/dpa

Osnabrück. Vor drei Monaten bezog die Autobahn Westfalen ihre Außenstelle in Osnabrück und die 40 Mitarbeiter krempeln auch gleich die Ärmel hoch: In diesem Jahr will man 70 Millionen Euro in 270 Kilometer Autobahn investieren. Hier erfahren Sie, wo Sie mit Baustellen rechnen müssen.

"Alle Maßnahmen werden unter Aufrechterhaltung des fließenden Verkehrs vorgenommen. Es sind keine Vollsperrungen nötig", berichtet Christine Sabisch von der Autobahn Westfalen. Man wolle die regionalen Autobahnen zukunftstauglich machen. Di