Die Stadtbibliothek Oodi in Helsinki. Ein Vorbild für Osnabrück?

Rainer Lahmann-Lammert

Osnabrück. Osnabrück denkt groß: Im Herzen der Stadt, am besten in den künftigen Johannis-Höfen am Neumarkt, soll ein Kulturzentrum entstehen – als eine Mischung aus Bibliothek, Kulturfabrik, Ideenschmiede, Medienlabor und Spielplatz. Die Baukosten werden grob auf 45 Millionen Euro geschätzt.

Es wäre ein Bauprojekt in einer Größenordnung, die mit dem Neubau eines Theaters oder einer Veranstaltungsarena vergleichbar ist. Doch bei dieser neuen Form einer Stadtbibliothek geht es um noch viel mehr: Um die Schaffung eines K