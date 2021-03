Freuen sich über eine anonyme Spende für die Osnabrücker Tafel: Hermann Große-Marke (links) und der ehrenamtliche Mitarbeiter Nils Martens.

Michael Gründel

Osnabrück. Am Montag erhielt die Osnabrücker Tafel einen anonymen Brief. "Hermann, das ist ne Briefbombe", meinte ein Mitarbeiter angesichts des dicken Umschlags. Doch Hermann Große-Marke, erster Vorsitzender der Osnabrücker Tafel merkte schnell: Nein, das ist keine Hasspost. Im Gegenteil.

In der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ war an diesem Morgen ein Artikel über die Arbeit der Tafel erschienen, die in Folge der Corona-Pandemie einen deutlich größeren Zulauf verzeichnet. Am selben Tag erhielt die Tafel Post. Ein Zufal