Ein Buchstabe zu viel für Kurt Schumacher: War sicher gut gemeint, aber dieses Osnabrücker Haltestellenschild ist korrekturbedürftig.

Jörn Martens

Osnabrück. Kann sich noch jemand an Konrad Addenauer erinnern? Oder an Kurt Schuhmacher? Klar, beide Namen sind falsch geschrieben. Bei Kurt Schumacher ist das jahrelang keinem Menschen aufgefallen. Jedenfalls nicht an der nach ihm benannten Bushaltestelle in Osnabrück.

Ein Buchstabe zu viel. Kann ja mal passieren. Vielen, die eine Textnachricht ins Handy tippen, passiert das laufend. Kommt nicht so drauf an, meinen einige, Hauptsache der Sinn geht nicht verloren. Ein Schuhmacher macht Schuhe, aber da hört