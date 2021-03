Die Gruppe „Catcalls of Osna“ macht mit Straßenkreide auf Belästigungen aufmerksam, zu denen es in Osnabrück gekommen ist.

David Ebener

Osnabrück. Sie wollen Belästigung ankreiden – und das meinen sie ganz wörtlich. Die Gruppe "Catcalls of Osna" schreibt mit Straßenkreide bunt und weithin sichtbar auf die Straße, was (nicht nur) Frauen in Osnabrück so alles hinterhergerufen wird.

"Catcalls" heißt wörtlich übersetzt "Katzenrufe". Im angloamerikanischen Sprachraum ist damit anzügliches Hinterherrufen oder auch Hinterherpfeifen gemeint.Wo Belästigung anfängt – das wird Lena Ferle, Initiatorin der Gruppe, häufig ge