Die Sonderausstellung „Über Wasser“ im Magazingebäude des Museums Industriekultur wird trotz Lockdowns eröffnet. Besucht werden kann sie vorerst aber nur virtuell. Die Museumsleitung hofft, dass sich das bald ändert.

Jörn Martens

Osnabrück. Mit seiner Sonderausstellung "Über Wasser" meldet sich das Osnabrücker Museum Industriekultur (MIK) aus dem Corona-Lockdown. Was im Magazingebäude am Süberweg mit viel Liebe in 120 Eimern inszeniert wurde, darf vorerst nur online in Augenschein genommen werden. Aber das Team vom MIK hofft auf eine baldige Öffnung via Schnelltest.

Platsch! Mit dem Sound einer Arschbombe werden Besucher in der Ausstellungshalle empfangen. Wasser hat in der Kaue schon vor 125 Jahren eine wichtige Rolle gespielt, weil sich die Bergleute aus der Piesberger Zeche dort den Kohlenstaub von