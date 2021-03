Augen zu und durch: Das Selbsttesten ist kein Spaß, wie das Mienenspiel dieses Schülers in Sachsen-Anhalt deutlich zeigt. Bislang bleibt Osnabrücker Schülern das Popeln mit dem Stäbchen aber noch erspart, weil keine Tests geliefert wurden.

Osnabrück. Osnabrücks Schulleiter haben auch am Dienstag auf Paketpost aus Hannover gewartet – in der Mehrzahl offenbar vergeblich. Die angekündigten Corona-Schnelltests blieben aus. Damit wird die „Testwoche“ für die Tests zur Farce, denn ab Freitag sind Ferien, das Testen ist mangels Testklientel also erst einmal hinfällig.

"Es ist ein unglücklicher Start in diese Aktion." Till Schlaack, Leiter der Elisabeth-Siegel-Grundschule, findet milde Worte für den verkorksten Beginn der vom Kultusministerium initiierten Testwoche für die Einführung von regelmäßigen Coro