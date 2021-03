Die Bramscher Innenstadt ist durch den Corona-Lockdown verwaist (Archivbild von Anfang März 2021).

Björn Dieckmann

Osnabrück. Den zweiten Tag in Folge weist das Land Niedersachsen für den Landkreis Osnabrück eine Corona-Inzidenz jenseits der 100 aus. Bleibt dies am Mittwoch so, würde der Lockdown ab Freitag wieder verschärft. Für diesen Fall könnte sich der Kreis an der Stadt ein Vorbild nehmen.

Der Inzidenzwert war am Dienstag zwar von 108,1 auf 105 gesunken, aber wenn er Mittwoch nicht wieder unter die kritische Marke rutscht, müsste mit Geltung ab Freitag – nicht Samstag, wie zunächst berichtet – die "Notbremse" gezoge