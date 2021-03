Einfach einsteigen: Für kombinierte Fahrten mit Bus und Bahn brauchen Reisende im Landkreis Osnabrück künftig nur noch ein Ticket – einem neuen Bus-Schiene-Tarif sei Dank.

Michael Gründel

Osnabrück. Endlich raus aus dem Ticket-Dschungel! Bus- und Bahnfahren wird im Landkreis Osnabrück bald sehr viel unkomplizierter – und damit auch attraktiver. Grund: Der Kreistag hat die Einführung eines Bus-Schiene-Tarifs zum Sommer 2022 beschlossen. Fragen und Antworten.

Was bedeutet Bus-Schiene-Tarif? Zwei Fahrscheine braucht man heute in der Regel, um aus einem Ort im Landkreis mit Bus und Bahn in die Osnabrücker Innenstadt zu gelangen – oder umgekehrt. Für viele (potenzielle) Fahrgäste ist das ein echtes