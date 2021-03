So lief der Auftritt der Osnabrücker Landrätin im ZDF spezial: "Was hilft in der dritten Welle?"

Landrätin Anna Kebschull war am Montagabend in einer ZDF-Spezialsendung zur Corona-Krise zu sehen.

Screenshot: Jean-Charles Fays

Osnabrück. Landrätin Anna Kebschull hat am Montagabend in der ZDF-Spezialsendung "Corona-Krise - Was hilft in der dritten Welle?" betont, dass eine Ausgangssperre im Landkreis Osnabrück "auf jeden Fall überlegt werden muss". Sie sagte, was die Infektionstreiber im Landkreis Osnabrück sind, sprach von ihren Erwartungen an den Bund-Länder-Gipfel und erklärte, wie Normalität schrittweise zugelassen werden kann.

Vor einem Millionenpublikum wurde die Landrätin des Landkreises Osnabrück in der Sondersendung zum Corona-Gipfel als "Stimme vor Ort" vorgestellt. Zum fünfminütigen Gespräch mit ZDF-Moderator Marcus Niehaves wurde Anna Kebschull (Grüne) um