Viele Corona-Infektionen in engen Osnabrücker Mehrfamilienhäusern – Das will die Stadt tun

Ein Bild, das im vergangenen Sommer um die Welt ging: Ein kompletter Wohnblock in Göttingen wurde damals wegen zahlreicher Corona-Infektionen unter Quarantäne gestellt und umzäunt. Solche Bilder aus Osnabrück will die Stadt unbedingt vermeiden. Aber es mehren sich Fälle in beengten Wohnverhältnissen.

Swen Pförtner/dpa

Osnabrück. In Osnabrück mehren sich Corona-Infektionen, die auf beengte Wohnverhältnisse zurückzuführen sind. Die Stadt fürchtet, dass sie einen Teil der Bürger nicht mit ihren Warnungen erreicht. Nun soll ein Info-Bus mit einem mobilen Testzentrum an Bord besonders betroffene Stadtviertel ansteuern.

In der Stadt spiele sich weiterhin "ein diffuses Ausbruchsgeschehen" ab, sagte Pressesprecher Sven Jürgensen am Montag. Mittlerweile liegt Osnabrück bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 200 – Tendenz weiter steigend. Was die F