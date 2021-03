Ausgangssperre in Osnabrück: Stadt entscheidet am Dienstag

Die Polizei kontrolliert: Ab Mittwoch könnte auch in Osnabrück eine nächtliche Ausgangssperre gelten. Das Foto wurde in Dresden aufgenommen.

Robert Michael/dpa

Osnabrück. Wer nach 21 Uhr unterwegs ist, muss einen triftigen Grund haben, wenn über Osnabrück eine nächtliche Ausgangssperre verhängt wird. Die Stadt will erwägt diesen Schritt, um Corona-Infektionen bei privaten Zusammenkünften zu verhindern. Politiker der SPD wenden sich dagegen.

Am Montag ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Osnabrück auf über 200 angestiegen. Für diesen Fall hatte Katharina Pötter, die Leiterin des Corona-Krisenstabs, schon am Freitag eine Ausgangssperre für die Nachtstunden zwischen 21 und 5 Uhr angek