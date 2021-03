Hunde müssen in Osnabrück ab April an die Leine

In freier Natur sind Hunde anzuleinen. (Symbolbild)

Christophe Gateau / dpa

Osnabrück. Wegen der beginnen Brut-, Setz- und Aufzuchtszeit müssen Hunde in der freien Landschaft ab April grundsätzlich an der Leine geführt werden. Darauf weisen die Stadtverwaltung und die Jägerschaft Osnabrück-Stadt hin.

Im Wald gilt in Osnabrück sowieso ganzjährig ein Leinenzwang für Hunde, ebenso in der Innenstadt, rund um das Heger Holz und im Bürgerpark, erklärt die Verwaltung in einer Pressemitteilung. Ab dem 1. April sei zudem ein weitergehender Leine