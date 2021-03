Die Pakete mit Schnelltests aus Hannover sind in Osnabrück noch nicht angekommen.

dpa/Bernd Wüstneck

Osnabrück. Vielleicht wird demnächst mal eine noch zu erstellende Statistik über den Sprachgebrauch in der Coronakrise zutage fördern, dass das Wörtchen "eigentlich" eines der meistgebrauchten in Pandemiezeiten war. Denn eigentlich sollten die Schulen an diesem Montag mit den Schnelltests beginnen. Allerdings fehlte es an den stichprobenartig befragte Schulen noch an Testkits.

Nun ist es bei weitem nicht so, dass die Schulen nicht ohnehin schon genug zu tun hätten. Es muss sich also niemand sorgen, dass in Osnabrücks Lehranstalten ohne die angekündigten Tests die große Langeweile ausgebrochen wäre, gleichwohl drä