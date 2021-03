Autodiebe haben es zunehmend auf Fahrzeuge mit dem Schließmechanismus "Keyless-Go" abgesehen.

dpa/Matthias Balk

Osnabrück. Autodiebe haben BMW für sich entdeckt. Derzeit werden die Oberklassefahrzeuge aus München deutlich öfter aufgebrochen als die der Mitbewerber. Was macht einen BMW so attraktiv für professionelle Langfinger?

Ob das Motiv die so gerne beworbene „Freude am Fahren ist“? Wohl nicht: Denn wenn es um BMW geht, scheinen Automarder derzeit mehr Interesse an hochpreisigen Einzelteilen als an den Komplettfahrzeugen aus München zu haben. Nicht „fahren“, s