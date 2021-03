Polizei nimmt illegale Pokerhöhle in Osnabrück hoch

An der Buerschen Straße hob die Polizei nun eine mutmaßliche illegale Pokerrunde aus. (Symbolfoto)

imago images/Panthermedia

Osnabrück. Über einen langen Zeitraum soll es in Osnabrück eine illegale Pokerrunde gegeben haben. Die Polizei ermittelte monatelang. Nun hob die Polizei die mutmaßliche illegale Runde an der Buerschen Straße aus.

Am Freitag habe die Polizei die Pokerrunde an der Buerschen Straße ausfindig gemacht und ausgehoben, teilte Polizeisprecher Matthias Bekermann nun unserer Redaktion mit. Elf Männer habe die Polizei in den Räumlichkeiten angetroffen, die nur