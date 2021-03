Einige Bäckereien bieten an Ostern besondere Spezialitäten an. (Symbolbild)

Gert Westdörp

Osnabrück. Zu einem ausgiebigen Frühstück an Ostern 2021 gehören frische Brötchen. Wer darauf nicht verzichten will, sollte wissen, welche Bäcker in Osnabrück am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag geöffnet haben. Hier eine Übersicht der Öffnungszeiten.

Öffnungszeiten der Bäcker in Osnabrück am KarfreitagBerelsmann:Alle Filialen bleiben geschlossen.Brinkhege:Alle Filialen bleiben geschlossen.Coors/Stadtbäckerei:Hauptbahnhof: 6 bis 20 UhrBremer Straße: 8 bis 11 UhrHermann-Ehlers-Straße: 8 b