Passionsweg in Osnabrücker Matthäuskirche zeichnet das Leiden Jesu nach

Im Altarraum können die Besucher des von Bettina Leys konzipierten Passionsweg in der Matthäuskirche in der Dodesheide Pflanzen einsäen – als Symbol für neues Leben, das aus der scheinbar toten Erde wächst.

Jörn Martens

Osnabrück. Vor 2021 Jahren wurde Jesus Christus in Jerusalem gekreuzigt. Christen glauben, dass er wenige Tage später von den Toten auferstanden ist. Wie es dazu kam, kann noch bis zum 31. März auf einem liebevoll gestalteten Passionsweg in der Osnabrücker Matthäuskirche nachempfunden werden.

Das Leiden, Sterben und die Auferstehung Christi ist in dem evangelisch-lutherischen Gotteshaus an der Moorlandstraße im Stadtteil Dodesheide mit einfachen, aber einfallsreichen Mitteln dokumentiert worden. An jeder Station – vom Eingang du