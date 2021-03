Frustriert: Der Bezirkssprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, Dr. Uwe Lankenfeld, hätte gerne mehr Patienten in seiner Praxis gegen Corona geimpft, doch zunächst sollen Hausärzte nur 20 Dosen pro Woche bekommen. Der Hausarzt hat "den Eindruck, dass die politisch Verantwortlichen immer noch nicht verstanden haben".

Jörn Martens

Osnabrück. Die Ergebnisse des Impfgipfels stoßen in der Region Osnabrück auf Kritik. Der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung im Bezirk Osnabrück, Dr. Uwe Lankenfeld, spricht von einer "Provokation", weil Hausärzte nach Ostern zunächst nur 20 Impfdosen pro Woche bekommen. Dabei habe ein Pilotprojekt gezeigt, wie problemlos die Vakzine auch in der hausärztlichen Praxis geimpft werden können.

Lankenfeld hat in einem Pilotprojekt, das am Freitag endete, als einer von vier Hausärzten in Osnabrück bettlägerige Menschen gegen Corona geimpft. „Die dreiwöchige Pilotphase verlief bezüglich des Impfens von Anfang an sehr gut", resümiert