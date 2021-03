Ein Motorradfahrer wurde am Freitagmittag bei einem Unfall im Osnabrücker Stadtteil Voxtrup schwer verletzt.

dpa/Patrick Pleul

Osnabrück. Ein 42-jähriger Lkw-Fahrer hat am Freitagmittag in Osnabrück-Voxtrup die Vorfahrt eines 70-jährigen Motorradfahrers missachtet. Dieser wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Um 13.55 Uhr fuhr ein Lkw am Freitag auf der Straße In der Steiniger Heide in Richtung Holsten-Mündruper-Straße. Auf Höhe der Kreuzung Am Mühlenkamp übersah der Lkw-Fahrer ein Motorrad, das von rechts aus der Straße Am Mühlenkamp kam. Laut