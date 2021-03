Wie es am Samstag nach der überraschenden Öffnung im Osnabrücker Zoo ausschaute

Nach einem Eilbeschluss des niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts konnte der Osnabrücker Zoo am Samstag wieder öffnen. Viele nutzten die Gelegenheit, zum Besuch des Zoos am Schölerberg.

Claudia Sarrazin

Osnabrück. Nach dem Eilbeschluss des niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts am Freitag, konnten bereits wieder am Samstag die ersten Zoobesucher am Osnabrücker Schölerberg zwischen den Tiergehegen flanieren. Die, die ein Online-Ticket ergattert hatten, waren sehr glücklich darüber. Lange Warteschlangen gab es nicht.

Samstagnachmittag, die Sonne scheint. Auf dem Parkplatz direkt am Osnabrücker Zoo gibt es noch genügend freie Parkplätze. Musikstudent Tom Nolopp, der im Nebenjob für den Zoo arbeitet, hatte die Situation im Blick, jedoch aktuell nicht viel