Das verunglückte Auto ist völlig demoliert.

NWM-TV

Osnabrück. Imponiergehabe oder schlichter Leichtsinn? Ein 19-jähriger war in der Nacht zu Samstag mit seinem Wagen am Heger Holz unterwegs. Mit im Auto zwei 16-Jährige. Dann wollte er von der Straße Heger Holz in die Straße Am Finkenhügel abbiegen.

Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit verpasste er beim Abbiegen die Kurve, so die Polizei Osnabrück auf Anfrage unserer Redaktion. Sein Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte erst gegen eine Laterne, dann gegen einen Baum