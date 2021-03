Fridays for Future: 700 Teilnehmer demonstrieren mit Abstand für Klimaschutz

Mit bunten Plakaten und Demosprüchen fordert Fridays for Future einen Systemwandel, um das Klima zu schützen.

Michael Gründel

Osnabrück. Erst Streik vor dem Theater, dann Laufdemo durch Osnabrück: Fridays for Future hat zum "Global Strike Day" am Freitag, 19. März, einen Protest mit rund 700 Teilnehmern organisiert und die Politik aufgefordert, beim Klimaschutz aktiv zu werden.

Unter dem Motto #NoMoreEmptyPromises (Keine leeren Versprechen mehr) gingen am Freitag weltweit Jugendliche und Erwachsene auf die Straße. Auch in Osnabrück organisierte Fridays for Future Aktionen, die um 10.30 Uhr starteten und um 15.30 U