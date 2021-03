Die privaten Kontakten gelten als Pandemietreiber. Deshalb will die Stadt Osnabrück eine nächtliche Ausgangssperre verhängen. Das Foto wurde vor drei Monaten in Oberhausen aufgenommen.

Fabian Strauch / dpa

Osnabrück. Weil die Zahl der Covid-19-Infizierten weiter steigt, will die Stadt Osnabrück voraussichtlich schon in der kommenden Woche eine Ausgangssperre verhängen.

In der Stadt Osnabrück nähert sich die Sieben-Tage-Inzidenz einem Wert von 200 an. Die Infektionslage werde maßgeblich von der extrem ansteckenden britischen Mutation des Virus beeinflusst, erklärte Stadträtin Katharina Pötter am Freitag in