Woher kommen die vielen Corona-Fälle in Osnabrück?

Maskenpflicht in der ganzen Osnabrücker Innenstadt, und doch steigen die Zahlen. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. In den vergangenen Tagen ist die Zahl der Corona-Infektionen in Osnabrück rasant nach oben geschnellt. Wie kommt es zu so vielen neuen Fällen? Und wie lässt sich das Infektionsgeschehen bremsen? Die Stadt sucht nach Antworten.

Trotz der immer weiter steigenden Zahlen sollen bald die Geschäfte in Osnabrück wieder öffnen dürfen, wenn die Besucher ein negatives Schnelltest-Ergebnis vorweisen können. Kein Widerspruch, findet die Stadt – denn anhand ihrer Da