Warnstreik bei KME: IG Metall erhöht in Osnabrück den Druck

Zu einem "Frühschluss"-Warnstreik kam es unter anderem bei KME in Osnabrück. Hier verlassen Arbeitnehmer der Frühschicht vorzeitig das Werksgelände.

Marcus Alwes

Osnabrück. In mehreren Betrieben der Metall- und Elektroindustrie in Osnabrück ist es am Freitagmittag erneut zu Warnstreiks gekommen. Zwei Stunden früher als normal beendeten die Beschäftigten die Arbeit. "Wir erhöhen den Druck", sagte der Erste Bevollmächtigte der IG Metall, Stephan Soldanski.

Aktionen der Gewerkschaft mit Masken und auf Abstand begleiteten beispielsweise beim Hersteller von Kupfererzeugnissen an der Knollstraße – der KME Germany GmbH – den "Frühschluss". IG-Metall-Fähnchen wurden dabei an den Autos der Mita