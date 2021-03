Ihr gehen die Ideen nicht aus: Sabine Meyer

Jörn Martens

Osnabrück . Um auch in Corona-Zeiten mit ihrem Publikum in Kontakt zu bleiben, hat Sabine Meyer vom Erzähltheater Osnabrück neue Onlineplattformen auf den Weg gebracht. Zudem bietet sie mit "Die Erzählfinderei" ein Coaching-Projekt der Künstlervermittlung an.

"Wir leben in einer Zeit, wo Projekte uns Künstler über Wasser halten", erklärt Sabine Meyer. Und so hat sich die Märchenerzählerin vom Osnabrücker Erzähltheater einiges an digitalen Formaten einfallen lassen, um auch in Corona-Zeiten mit i